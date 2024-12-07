خبير علاقات دولية: زيارة الرئيس السيسي للدنمارك تاريخية

قال طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك مهمة للغاية وتاريخية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أول رئيس مصري يزور الدنمارك، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي بشكل عام يعرف قدر الدولة المصرية.

وأضاف «البرديسي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «extra news»، أن الدنمارك تعلم أن مصر هي المفتاح والممر الطبيعي للقارة الأفريقية، لافتًا إلى أن مصر هي رائدة السلام في إقليم الشرق الأوسط فمصر لا تبطر إلا السلام ولا تعمل إلا من أجل الاستقرار ورؤيتها دائمًا تظهرها كوجه للسلام أمام العالم كله.

وتابع: «حفاوة استقبال الرئيس السيسي في الدنمارك تأتي تقديرًا لدور القيادة السياسية المصرية وتقدريها لما تتمتع به مصر من الأبعاد الاستراتيجية والسياسية والقدرات المتاحة الاقتصادية والفرص التي يمكن ان توفرها للمستثمرين الدنماركيين»، مؤكدًا أن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي مهمة للغاية وتهدف لرفع العلاقات مع الدول الأوروبية إلى مستوى الشركات الاقتصادية.