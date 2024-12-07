بايرن ميونخ يفوز برباعية على هايدينهايم في الدوري الألماني

حقق بايرن ميونخ فوزًا مستحقًا على هايدينهايم في مباراة الجولة 13 من الدوري الألماني، والتي انتهت بفوز البافاري 4-2 على ملعبه.

شهدت المباراة تألق العديد من اللاعبين البارزين في صفوف الفريق، وعلى رأسهم جمال موسيالا وليون جوريتسكا.

افتتح بايرن ميونخ التسجيل في الدقيقة 18 عن طريق مدافعه دايوت أوباميكانو، الذي استغل كرة عرضية من كيميش ليضعها في شباك هايدينهايم.

في الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 50، تمكن موسيالا من إضافة الهدف الثاني بتسديدة رائعة بعد تمريرة من مايكل أوليز.

بعدها، في الدقيقة 56، سجل موسيالا هدفه الثاني في المباراة، ليعزز تقدم بايرن ميونخ.

في الدقيقة 84، أضاف جوريتسكا الهدف الرابع بعد تمريرة حاسمة من ساني.

في الوقت بدل الضائع (الدقيقة 90+1)، أحرز جمال موسيالا هدف بايرن ميونخ الرابع بعد هجمة منظمة، ليختتم اللقاء بفوز مستحق للفريق البافاري.

من ناحية أخرى، سجل نيكلاس دوريتش هدف الشرف لفريق هايدينهايم في الدقيقة 85، في حين سجل ماتياس هونساك هدف التعادل المؤقت في الدقيقة 50، لكن لم يكن ذلك كافيًا لتغيير نتيجة المباراة

بايرن ميونخ يواصل التربع على صدارة البوندسليجا



بفوزه اليوم، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 31 نقطة، ليظل في صدارة جدول الدوري الألماني بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه، بينما تراجع هايدينهايم إلى المركز الثالث عشر.