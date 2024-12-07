رئيس مدينة مطاي يتابع حملات الإشغالات ويوجه باستمرارها

قامت الوحدة المحلية لمجلس مدينه مطاي برئاسة تاج جلال أبو سداح رئيس المركز، اليوم بتنفيذ حملة إشغالات بمدينه بمطاي تحت إشراف نواب رئيس المركز وبحضور مدير الإشغالات.

استهدفت الحملة شوارع المدينة الرئيسية وميادينها خاصه شارع الثورة وميدان النافورة وذلك لإزالة كافه الإشغالات من الطريق وتوسيع نهر الطريق للسيارات والمارة.

ووجه تاج جلال أبو سداح رئيس المركز، نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والأحياء بالمتابعة المستمرة لحملات الاشغالات ورفع كل ما يعوق الحركة بالشوارع والميادين الرئيسية وعمل المخالفات القانونية للمخالفين.