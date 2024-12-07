بحضور رئيس النادي.. غزل المحلة يواصل استعداداته لمواجهة زد في كأس الرابطة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة زد في بطولة كأس الرابطة.

يواجه فريق غزل المحلة نظيره زد على ملعب استاد المحلة، يوم 12 ديسمبر الجاري، في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

وليد خليل يحضر تدريبات غزل المحلة

قاد عصام محيسن المدير الفني لزعيم الفلاحين، مران الفريق اليوم، بحضور رئيس نادي غزل المحلة، المهندس وليد خليل، الذي حرص على دعم اللاعبين معنويًا قبل مواجهة زد في كأس الرابطة.

كما تابع رئيس النادي تدريبات الفريق الأول، خاصة بعد رحيل أحمد عيد عبد الملك المدير الفني السابق لـ غزل المحلة وجهازه المعاون.

استقال أحمد عيد عبد الملك من منصبه، بعد الخسارة برباعية نظيفة من الزمالك في الدوري الممتاز، ليقرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة تعيين جهاز فني مؤقت بقيادة عصام محيسن، محمود صبحي مدربًا عامًا، أشرف شيحة مدربًا مساعدًا، محمود شفيق مدربًا للحراس، السعيد العدل مخططًا للأحمال.

يشارك فريق غزل المحلة في بطولة كأس الرابطة بالمجموعة الثانية، التي تضم: زد، المصري، البنك الأهلي، سيراميكا كليوباترا.