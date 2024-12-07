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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أسرة "وتقابل حبيب" تواصل تصوير مشاهد المسلسل .. صور

من كواليس مسلسل
من كواليس مسلسل وتقابل حبيب
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تواصل النجمة ياسمين عبد العزيز وفريق عمل مسلسل "وتقابل حبيب"  تصوير مشاهدهم في أماكن متعددة استعدادًا للموسم الرمضاني المقبل، حيث يتوقع أن يكون واحدًا من الأعمال التي ستنافس بقوة في هذا الموسم الدرامي ، ويُعد أحد الأعمال المنتظرة بشدة من قبل الجمهور.

تظهر ياسمين مع خالد سليم وكريم فهمي داخل أحد صالات الطيران  وأيضاً نشرت نيكول سابا منذ قليل عبر حسابها الشخصي فيس بوك  عددا من الصور داخل كواليس العمل تجمعها  بخالد سليم وكريم فهمي ومؤلف المسلسل عمرو محمود ياسين

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق،، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

مسلسل وتقابل حبيب ياسمين عبد العزيز نيكول سابا خالد سليم كريم فهمي