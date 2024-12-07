عمر مرموش يواصل التألق رغم تعادل فرانكفورت مع أوجسبورج في الدوري الألماني

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مواجهة آينتراخت فرانكفورت وأوجسبورج، التي أقيمت اليوم ضمن الجولة الـ13 من الدوري الألماني "البوندزليجا".

شارك المحترف المصري عمر مرموش في المباراة كاملة، لكنه لم ينجح في تسجيل أي هدف للمباراة الثانية على التوالي.

افتتح فرانكفورت التسجيل في الدقيقة 55 عن طريق هوجو إيكتيكي، قبل أن يدرك أوجسبورج التعادل سريعًا عبر فيلب تيتز في الدقيقة 60.

عاد فرانكفورت للتقدم مجددًا بهدف كان أوزان في الدقيقة 74، لكن صامويل إيسيندي منح أوجسبورج التعادل في الدقيقة 71، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

بهذا التعادل، ظل آينتراخت فرانكفورت في وصافة ترتيب الدوري الألماني برصيد 27 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف المتصدر بايرن ميونيخ، الذي حقق الفوز اليوم على هايدنهيم.

أما أوجسبورج، فقد حصل على نقطة ثمينة عززت موقعه في منتصف جدول الترتيب.

رغم عدم تسجيله في اللقاء، يواصل مرموش تقديم مستويات مميزة هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البوندزليجا برصيد 13 هدفًا، بفارق هدف واحد فقط عن الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، الذي يتصدر القائمة بـ14 هدفًا.