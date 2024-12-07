لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالمنيا لمراجعة سجلات مركز شباب أبا الوقف

قامت لجنة من إدارة الهيئات الشبابية بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا بإجراء متابعة العضوية و سجلات الأنشطة، والخطة العامة بمركز شباب أبا الوقف بمغاغة، وذلك للوقوف على مدى الإلتزام بالسجلات طبقا للنماذج الموحدة والوقوف على السلبيات و كيفية تلافيها.

تم مراجعة محاضر مجلس الإدارة من بداية العام المالي الحالي، دفاتر العضوية ، سجلات الأنشطة، الالتزام بمواعيد تنفيذ الأنشطة، مراعاة الفئات المستهدفة من التنفيذ.

كما تم متابعة الحضور و الانصراف عن الفترة الصباحية والانتقالية و ذلك للتأكد من الالتزام بمواعيد العمل والانضباط الوظيفي.

وقامت اللجنة بالاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف و نظام العمل بالمراكز، وحركة ايجار الملاعب المنجلة، وذلك بإشراف وحيد شحاته جرجس مدير الإدارة وحمادة سيد محمد، وسامى وجيه مدير إدارة شباب مغاغة، وماهر محمود مسؤول هيئات الفرع ومصطفى عبد الرحيم عضو الهيئات الشبابية.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة و تنفيذ ومتابعة إدارة الهيئات الشبابية.