السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة عاطل مُدان بالإتجار في المواد المخدرة بالسجن 10 سنوات.

السجن 10 سنوات لعاطل لاتجاره بالمواد المخدرة في بورسعيد

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 31 يوليو عام 2024 بدائرة قسم المناخ، باتهام المدعو "ع.م.ع" عاطل، بإحراز جوهر مخدر للميثافيتامين بقصد الإتجار، وأحرز كذلك جوهر مخدر للحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد مفتش بالإدارة العامه لمكافحة المخدرات، أنه بضبط المتهم بإذن وتفتيشه عثر معه على 150 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيشه للسيارة خاصته عثر بداخلها على 6 أكياس بلاستيكية لجوهر الميثافيتامين المخدر، وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف المحمول والسيارة لتسهيل تجارته.

وثبت معمليا أن الـ 6 أكياس البلاستيكية لجوهر الميثافيتامين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنها على الميزان الحساس 57 جرام وثلاثة من 10 من الجرام، و150 قطعة لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا قائما 3945 جراما.

حكمت المحكمة على المُدان بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 3128 لسنة 2024 جنح المناخ، والمقيدة برقم 1230 لسنة 2024 كلي بورسعيد.