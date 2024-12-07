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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

علي فرج يتأهل لنهائي "هونج كونج المفتوحة للاسكواش"

على فرج
على فرج
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تأهل لاعب أندية وادى دجلة والمصنف الأول عالميًا علي فرج لنهائي بطولة "هونج كونج المفتوحة للاسكواش" -إحدى البطولات البلاتينية- من الرجال، وتواصل "وادى دجلة" تعزيز ريادتها للعبة الاسكواش وتحقيق نتائج قوية في كبرى المنافسات.

صعد بطل العالم وأندية وادى دجلة، علي فرج، لنهائي بطولة "هونج كونج المفتوحة للاسكواش"، بعد تغلبه على دييغو الياس بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (9-11) (11-7) (11-3)(11-8).

وتعد بطولة "هونج كونج المفتوحة للاسكواش"، إحدى البطولات البلاتينية في اللعبة، وتقام البطولة خلال الفترة من 2 حتى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 207,500 ألف دولار.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الاسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الاسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للاسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.

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