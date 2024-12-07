تريزيجيه يتفوق على أحمد عبد القادر.. الريان يتخطى قطر في الدوري القطري

حقق فريق الريان فوزًا ثمينًا على فريق قطر بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري نجوم قطر.

المباراة شهدت مواجهة خاصة بين النجمين المصريين محمود تريزيجيه لاعب الريان وأحمد عبد القادر لاعب قطر.

محمود تريزيجيه

بدأ الريان المباراة بقوة، حيث افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 6 عن طريق روجر جيديس. وواصل الفريق أفضليته حتى أضاف محمود تريزيجيه الهدف الثاني في الدقيقة 42 بعد أداء مميز ساهم في تعزيز تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول.

أحمد عبد القادر

في الشوط الثاني، حاول فريق قطر العودة إلى اللقاء، ونجح أحمد عبد القادر في تقليص الفارق بتسجيله هدفًا في الدقيقة 64، لكن الريان تمكن من الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.

بهذا الفوز، رفع الريان رصيده في جدول ترتيب الدوري، بينما واصل قطر محاولاته لتحسين مركزه في البطولة. المباراة كانت شاهدة على تألق النجمين المصريين، حيث صنع كل منهما الفارق لفريقه، لكن الكلمة الأخيرة كانت لتريزيجيه ورفاقه.