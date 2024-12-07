ads
السبت 07 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حسين فهمي وزوجته في جولة سياحية بالإسماعيلية ..ذكريات الطفولة وسحر التاريخ يجتمعان

زيارة الفنان حسين
زيارة الفنان حسين فهمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

شهدت مدينة الإسماعيلية اليوم زيارة خاصة للفنان القدير حسين فهمي وزوجته، اللذين قاما بجولةٍ سياحيةٍ مميزة في أرجاء المدينة للتعرف على أهم معالمها السياحية والتاريخية.

وقال الفنان حسين فهمى: "سعيد بوجودي في هذه المدينة الجميلة، وأقدر الاستقبال الحافل من اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق".

بدأت الجولة بزيارة منطقة نمرة ٦ والمعدية الشهيرة، وتعرفوا على تاريخ المنطقة وتمثال البطل عبد المنعم رياض، مرورًا بمستشفى هيئة قناة السويس، والتي تحمل ذكريات خاصة لزوجة الفنان حيث ولدت بها.

وكانت لحظة استثنائية عندما زارت زوجة الفنان المنزل الذي عاشت فيه طفولتها بشارع عمر بن الخطاب، رغم أن المنزل يخضع حاليًا للترميم، إلا أن الزيارة أعادت لها ذكريات عزيزة، حيث التقط الزوجان العديد من الصور التذكارية.

استكملت الجولة والتي قام بالشرح خلالها أشرف سليمان مدير إدارة السياحة بالمحافظة بزيارة منطقة الفلل الفرنسي التي أبهرت الفنان وزوجته بجمال طرازها المعماري والحفاظ عليه عبر السنين.

تخللت الزيارة مواقف طريفة، حيث استرجع الفنان مشاهد من أفلامه التي تم تصويرها بنفس المنطقة، قام بتجميعها وتصويرها المدون الأثري محمد حزين، الذي أعاد تصوير بعض تلك المشاهد بوجود الفنان حسين فهمي، والذي عبر عن سعادته بتواصل الأجيال الجديدة مع أعماله السينمائية.

كما شملت الجولة زيارة كنيسة أجاثي ومتحف قناة السويس، بالإضافة إلى نفق الشهيد أحمد منسي، واستمعا إلى شرح مفصل عن أهم المعالم التاريخية كتمثال الصمود وشجرة التين البنغالي.

خلال الجولة السياحية انضم الدكتور عبد المنعم عمارة للفنان حسين فهمي، وتبادلا الذكريات التي جمعتهما في مبنى المحافظة القديم، الذي كان شاهدًا على فترة توليه المسؤولية.

اختتم حسين فهمي وزوجته جولتهما بزيارة متحف هيئة قناة السويس حيث رافقهما خالد طه مدير عام العلاقات العامة بهيئة قناة السويس، وأعربا عن انبهارهما بتاريخ المدينة وروحها العريقة، وقال حسين فهمي في ختام الزيارة: "الإسماعيلية ليست مجرد مدينة، بل شاهد حي على تاريخ مصر العريق."

تأسست مدينة الإسماعيلية في ٢٧ أبريل ١٨٦٢ في عهد الخديوي إسماعيل، لتصبح منذ ذلك الحين إحدى أبرز المدن ذات الطابع المميز الذي يجمع بين التاريخ والحاضر.

المدينة  شهدت أحداثًا كبرى؛ كانت انطلاقة لشرارة المقاومة الشعبية والصمود حتى تحقيق نصر أكتوبر، ما زالت تحتفظ بسحرها الخاص، بطرازها المعماري الفريد وأهميتها التاريخية التي تتجلى في كل زاوية منها.

40a37fce-d5ce-41a2-ba0b-77098b64ef36
40a37fce-d5ce-41a2-ba0b-77098b64ef36
1ce317eb-ccd2-48ec-928c-46a5681a6480
1ce317eb-ccd2-48ec-928c-46a5681a6480
97bad9e1-b32a-448a-b9b1-73def9346784
97bad9e1-b32a-448a-b9b1-73def9346784
2c81e2d5-e0be-4b5c-b32c-0cced6c64afe
2c81e2d5-e0be-4b5c-b32c-0cced6c64afe
5871562b-3deb-4982-8c36-0be09443cce9
5871562b-3deb-4982-8c36-0be09443cce9
12d52bc3-960d-4432-a531-5d41023e794b
12d52bc3-960d-4432-a531-5d41023e794b
2a436f03-a813-4a78-a9f9-ce66ac62e0f2
2a436f03-a813-4a78-a9f9-ce66ac62e0f2
a0439b48-1ab1-4ec0-8453-7814cc6c114a
a0439b48-1ab1-4ec0-8453-7814cc6c114a
ceba68dd-f735-4503-b03d-fd9a2fc6cece
ceba68dd-f735-4503-b03d-fd9a2fc6cece
509ff2d8-6525-41f1-a8b2-e9fd4b30b326
509ff2d8-6525-41f1-a8b2-e9fd4b30b326
64bbec66-f911-4e2b-8954-abfb6fb98129
64bbec66-f911-4e2b-8954-abfb6fb98129
ff280ff6-6d59-4651-b030-aeccbc9bc0bf
ff280ff6-6d59-4651-b030-aeccbc9bc0bf
bfde91fc-a8f1-49bb-a610-fe9c6e5908d6
bfde91fc-a8f1-49bb-a610-fe9c6e5908d6
eaad733c-e244-4946-a00f-0dbc07907605
eaad733c-e244-4946-a00f-0dbc07907605
d787e3b3-97a2-4047-9bf1-a9e35bc869a6
d787e3b3-97a2-4047-9bf1-a9e35bc869a6
0a25baf2-cfc8-4535-8dd5-9f813d7cc282
0a25baf2-cfc8-4535-8dd5-9f813d7cc282
5d310481-f946-4063-9c3b-e3e46e127245
5d310481-f946-4063-9c3b-e3e46e127245
f4c1d734-97fa-436a-9410-82f5b8bac7b4
f4c1d734-97fa-436a-9410-82f5b8bac7b4
أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الإسماعيلية الشباب والرياضة اللواء طيار أ ح أكرم محمد جلال هيئة قناة السويس