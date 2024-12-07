يوم ترفيهي لذوي القدرات والهمم بمركز شباب الشيخ فضل فى بني مزار

يمثل نشاط ذوي القدرات والهمم بمراكز الشباب جزءاً مهماً من الأنشطة الإجتماعية والرياضية التي تهدف إلى دمج الأفراد ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع، وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة المختلفة كما يهدف هذا النشاط إلى توفير بيئة شاملة تُمكّن ذوي القدرات والهمم من ممارسة الرياضة، الترفيه، والتعليم، واكتساب مهارات جديدة، مما يعزز من ثقتهم بأنفسهم ويتيح لهم فرص التفاعل مع الآخرين.

وتسعى مراكز الشباب من خلال هذه الأنشطة إلى تقديم برامج رياضية وترفيهية متخصصة تراعى الإحتياجات الخاصة لهذه الفئة، وذلك بالتعاون مع مختصين في مجال التأهيل النفسي والبدني.

كما يتم تنظيم فعاليات وورش عمل تهدف إلى تحفيز الإبداع وتنمية المهارات، مما يسهم في تطوير جوانب متعددة من حياتهم الاجتماعية والنفسية كما تلعب مراكز الشباب دوراً مهماً في ذلك

في إطار ذلك وتزامنا مع اليوم العالمي لذوي القدرات والهمم أقام مركز شباب الشيخ فضل التابع لإدارة شباب بني مزار محفاظة المنيا يوما ترفيهيا أستضاف فيه أبناء المركز من المدرسة الفكرية بالقرية لمشاركتهم آمالهم وأهتماماتهم وميولهم من خلال تنفيذ ومشاركة فقرات متنوعة تضفي البهجة والسعادة علي وجوههم

وذلك بتواجد وحضور كل من مشرفي ومعلمي المدرسة الفكرية وأعضاء مجلس إدارة المركز وإسلام إبراهيم وكافة الجهاز الإدارى به.

يأتي ذلك بتوجيهات كل من مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي عكاشة وإشراف ومتابعـــة وكلاء المديرية للشباب والرياضة وإشراف ومتابعـــة مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن .



