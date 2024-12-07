استشهاد 4 فلسطينيات في قصف إسرائيلي على منزل بشمال غزة

استشهدت 4 سيدات فلسطينيات، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل شمال مدينة غزة مساء اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها، إن طيران الاحتلال الحربي استهدف منزلا يؤوي نازحين في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 4 سيدات.

كما قصف طيران الاحتلال أرضا زراعية في منطقة وادي أبو رشيد بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 44،664 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105،976 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.