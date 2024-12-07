السعودية والولايات المتحدة تبحثان التطورات الراهنة في لبنان

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه، اليوم السبت، مع المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين، التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن اللقاء جاء على هامش منتدى الدوحة 2024 في نسخته الـ(22).

وفي السياق، بحثت السعودية، اليوم، مع كل من النرويج وقبرص، التطورات الإقليمية والدولية.

والتقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بوزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، على هامش منتدى الدوحة 2024 في نسخته الـ(22)، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الأمير فيصل بن فرحان مع وزير خارجية قبرص الدكتور كونستانتينوس كومبوس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرأي حيال الموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.