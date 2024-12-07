حزب المؤتمر: جولة الرئيس السيسي الأوروبية تصب في صالح زيادة الاستثمارات

أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب بجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من الدولة الأوروبية والتي شملت الدنمارك والنرويج وأيرلندا، مؤكدا أن هذه الجولة الهامة تستهدف تعزيز وخلق شراكات استراتيجية مع هذه الدول على المستوى السياسي والاقتصادي.

وقال "مرشد" في بيان له اليوم السبت، إن هذه الزيارة تأتي في توقيت يعاني العالم من تحديات سياسية واقتصادية تتطلب تعزيز التعاون وتوضيح وجهات النظر جراء ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط للوصول إلى حلول وحث المجتمع الدولي لإنهاء هذه الصراعات ووقف نزيف الدم في المنطقة .

وأشار مرشد إلى أن مصر تتبع نهجا دبلوماسيا متوازنا خلال السنوات الماضية وحريص كل الحرص على فتح قنوات الاتصال مع جميع دول العالم من منطلق أهميتها الاستراتيجية ودورها الريادي في المنطقة مؤكدا أن هذه الجولة الأوروبية تصب في صالح زيادة الاستثمارات في عدة مجالات في ظل سياسة الدولة المصرية المنفتحة على الاقتصاد العالمي.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن تعزيز التعاون مع الدولة الأوربية ذات الثقل الاقتصادي و خبراتها التنموية إضافة نوعية تساهم في تحقيق الأهداف التنموية لمصر وترسيخ مكانتها كقوة إقليمية فاعلة ومؤثرة على الساحة الدولية.