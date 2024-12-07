العميد طارق العكاري: مواجهة الجيش السوري للفصائل المسلحة في حمص هي الفيصل

قال العميد دكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، إن المناطق المستهدف تقسيمها في الأراضي السورية من قبل الفصائل المسلحة هي شمال وشرق سوريا مثل المناطق الكردية والمناطق الغربية التي يسطر عليها ما يطلق عليهم المعارضة أو الفصائل المسلحة و المناطق الجنوبية مع حدود الأردن، لافتًا إلى أن مواجهة الجيش السوري للفصائل المسلحة في حمص هي الفيصل.

وأضاف «العكاري»، خلال لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كل أجندة دولية موجودة في سوريا لها الفائدة الخاصة بها، لافتًا إلى أن هناك من هو مستفيد بعدم وجود دولة كوردية ومن هو مستفيد بالتواجد والنفوذ على قاعدة البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن كل طرف من أطراف الصراع ومن اطراف التواجد العسكري داخل سوريا يريد تنفيذ اجندته.

وتابع: « من مصلحة روسيا وجودها على البحر المتوسط من خلال سوريا، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تقليل النفوذ الروسية فلا تريد تواجد روسيا على البحر المتوسط»، مؤكدًا أن أمريكا أيضًا داعمة لإسرائيل فلا تريد التواجد الإيراني داخل سوريا فكل طرف يريد تنفيذ أهدافه وخططه والاستفادة من حرب الجيش السوري والفصائل المسلحة.