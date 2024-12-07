مستشفى طنطا الجامعي يرفض إجراء عملية ولادة لعدم وجود قسيمة زواج

شهدت منطقة تابعة لحي ثان طنطا بدائرة قسم ثاني وقوع قضية زنا محارم بعد معاشرة أب لابنته جنسيًا حتى حملت منه، وأثناء عملية الولادة داخل مستشفى طنطا الجامعي، رفض الأطباء إجراء عملية الولادة لعدم وجود قسيمة زواج، وهو ما تم إبلاغ الأجهزة الأمنية لعدم وجود زوج للفتاة.

على الفور، انتقل الرائد أحمد جمعة، رئيس مباحث قسم ثاني طنطا، و معاونوه إلى مستشفى طنطا الجامعي، وبعمل التحريات الأمنية الأولية تبين من الفتاة في العقد الثاني من العمري وتدعي "ر. ا و" بعد تضييق الخناق عليها عن الزوج و الحمل، أكدت أن هذا الأمر جاء بعد معاشرة والدها جنسياً عليها

بفحص أقوال الفتاة، تبين أن والدها “ا م ” ٤١ عاماً دائرة قسم ثان طنطا محبوس في قضية بقسم أول طنطا مخدرات، وتم التأكد من صحة أقوالها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.