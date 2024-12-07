جامعة العريش تُشارك في اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة

شاركت جامعة العريش في فعاليات اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة بارالمبياد الجامعات المصرية المُقام بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية خلال الفترة من ٢٠٢٤/١٢/٥م حتي ٢٠٢٤/١٢/٨م تحت شعار (نحن الحياة) علي ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير وكلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية في مسابقات ( العاب قوى - رفع اثقال - تنس طاولة) بنين وبنات إعاقة حركية وبصرية وسمعية وقصار قامة، وحصدت الجامعة المركز الثالث ألعاب قوي جري ١٠٠ م إعاقة حركية تصنيف " T44 - T42 " بنين ، والمركز الثالث رفع أثقال قصار قامة " 41 - 55 " بنات.

وتقدم رئيس الجامعة بخالص التهاني القلبية لطلاب الجامعة الفائزين بمراكز متقدمة علي مستوي الجامعات والمعاهد المصرية العليا ، وطلاب الجامعة من ذوي الهمم بمناسبة اليوم العالمي لذوى الإعاقة.

وأكد أن تنظيم هذا اللقاء الرياضي لذوى الهمم جاء في إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم بهدف دمجهم في المجتمع ، واستثمار طاقاتهم وأوقات فراغهم.

وأوضح أبو حطب أن هذا الحدث فرصة لتمكين الطلاب ذوي الهمم ، وتشجيعهم على تحقيق الإنجازات الرياضية.

جاء ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم وحرص الدولة على تمكينهم ودعمهم ، وتحت رعاية الدكتور/ أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، والدكتور/ محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور/ حسن الدمرداش - رئيس جامعة العريش، وتحت إشراف المهندس/ محمد أبو حطب - مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة وتأكيد التزام جامعة العريش بتعزيز دمج وتمكين هذه الفئة الهامة من المجتمع.