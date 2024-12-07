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السبت 07 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو يدعم خط دفاع مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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أعلن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يواجه به نوتنجهام فورست، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت، نظيره نوتنجهام فورست بملعب أولد ترافورد، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يدعم الفرنسي الشاب ليني يورو خط دفاع مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام، وذلك بعد عودته من الإصابة.

يعد يورو من أغلى الصفقات التي أبرمها اليونايتد في تاريخه، حيث إنه من أفضل المدافعين الواعدين في العالم في الوقت الحالي.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يأتي نوتنجهام فورست في المركز التاسع وفي رصيده 22 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز - ماتياس دي ليخت - ليني يورو 

خط الوسط: برونو فيرنانديز - مانويل لوكاتيلي - كوبي ماينو - ديوجو دالوت 

وفي الهجوم: أماد ديالو - راسموس هويلوند - أليخاندور جارناتشو.

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