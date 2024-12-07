الرئيس الفرنسي يستقبل ترامب بقصر الإليزيه

استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت في قصر الإليزيه، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والذي وصل إلى باريس صباح اليوم لحضور الاحتفالات المقامة بمناسبة إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد ذكرت أن ماكرون سيلتقي بعد ذلك بقصر الإليزيه بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ومن المقرر أن يتوجه الرؤساء بعد ذلك إلى كاتدرائية نوتردام بباريس؛ لحضور الاحتفالات التي ستبدأ مساء اليوم، بمناسبة إعادة افتتاح هذا الصرح العريق، أحد أهم معالم فرنسا التاريخية والدينية، بعد خمس سنوات من إغلاقه إثر الحريق الهائل الذي دمر أجزاء كبيرة بها.

وهذه الكاتدرائية، التي يعود تاريخ بناؤها إلى القرن الثاني عشر وأعاد ترميمها المهندس المعماري يوجين فيوليه لو دوك في عام 1859، قد تعرضت في 15 أبريل عام 2019 لحريق هائل دمر ثلثي سقفها، والتهم برجها الشهير الذي يبلغ ارتفاعه 96 مترا ما أدى إلى سقوطه بالكامل.

ومن المقرر أن تنطلق في تمام السابعة مساء (بتوقيت باريس)، الاحتفالات الرسمية بإعادة افتتاح "نوتردام بباريس"، واحدة من أكبر الكاتدرائيات في الغرب، والمدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة/اليونسكو/ وسوف يتضمن الحفل عرضا لفيلم وثائقي يكشف أعمال الترميم التي تمت منذ حريق 15 أبريل 2019، مع تكريم كل من ساهم في هذا الانجاز، من رجال الإطفاء والمهندسين المعماريين والعاملين في مجال الفن.

وبعدها سيلقي الرئيس الفرنسي كلمة يُشيد فيها بإعادة افتتاح هذه الكاتدرائية العريقة وأهميتها من الناحية الدينية وأيضا يبرز ما شهده هذا الصرح التاريخي من أحداث سياسية مع ملوك ورؤساء فرنسا، بحضور العديد من رؤساء دول وحكومات من جميع أنحاء العالم.