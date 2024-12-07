أحمد قرني لـ "البوابة نيوز": شرف لى تواجد "العفريت الأبيض" على قائمة جائزة الشيخ زايد

أعرب الكاتب والروائى أحمد قرني، عن سعادته وفخره بتواجد روايته "العفريت الأبيض" على قائمة جائزة الشيخ زايد فى الآداب، مؤكدًا انها من أهم الجوائز إن لم تكن أهمها الآن، .وشرف لأي كاتب أن تتواجد روايته في قائمة الجائزة.



وقال "قرنى" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن جائزة الشيخ زايد تُمثل نوبل العرب، وإذا نظرنا لعدد المشاركات من كل دول العالم سنعرف حجم المنافسة لهذا يشعر الكاتب بسعادة حينما يرى تقديرا لإبداعه ولكتابته.



وعن روايته المشاركة أوضح ان رواية " العفريت الأبيض" تقدم الخيال ممزوجا بالواقع، كأنها تلعب على الواقعية السحرية، الحياة تصبح صعبة وجامدة دون الخيال حتى في أشد لحظاتها قسوة ومرارة، موضحا ان الرواية تطرح أشد لحظات الإنسان ضعفا كيف يقاوم وكيف بعيش بإرادة الحياة والرغبة في البقاء من أجل من يحب.

وإختتم الكاتب والروائى قائلا: "في العام الماضي كنت سعيد الحظ لأن روايتي " الفتى الذي يشبه السندباد" كانت أيضا على قائمة جائزة الشيخ زايد العالمية للأدب وهذه الرواية من أحب رواياتي إلى قلبى، فقد كتبت عن سندباد عصري وابتكرت رحلات لهذا السندباد نحو العلم ونحو التاريخ ليعود من رحلاته ومن مغامراته الشيقة شخصا آخر، تعلم وفهم وتغير، .لكن للأسف العام الماضي حُجبت الجائرة الخاصة بأدب الطفل والناشئة، ونتمنى هذا العام ألا تحجب الجائزة ".

كانت جائزة الشيخ زايد للكتاب فى مركز ابو ظبى للغة العربية، قد أعلنت عن القوائم الطويلة المؤهلة للجائزة في دورتها التاسعة عشر لعام 2024-2025، والتى ضمت فرع "أدب الطفل والناشئة" ، رواية "العفريت الأبيض" للكاتب أحمد قرني من مصر، الصادر عن دار شأن للنشر والتوزيع في 2024.