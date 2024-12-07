فيرمينو يتصدر تشكيل أهلي جدة أمام التعاون في الدوري السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة التعاون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق أهلي جدة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره التعاون بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يتصدر البرازيلي روبرتو فيرمينو تشكيل أهلي جدة أمام التعاون، ويقود الهجوم رفقة الجزائري رياض محرز والإنجليزي إيفان توني وفراس البريكان.

يتطلع الراقي للانتصار على التعاون، للاقتراب من المربع الذهبي في الدوري السعودي، والدخول في المنافسة على لقب دوري روشن من جديد.

يحتل أهلي جدة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 20 نقطة، بينما يأتي التعاون في المرتبة التاسعة وفي رصيده 18 نقطة.

تشكيل أهلي جدة لمواجهة التعاون

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: مجرشي - ميريح ديميرال - روجر إيبانيز - بالعبيد

خط الوسط: الجهني - ألكسندر - روبرتو فيرمينو

وفي الهجوم: رياض محرز - إيفان توني - فراس البريكان.