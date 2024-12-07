بني مزار تنفذ أنشطة متنوعة بمراكز الشباب

تعتبر مراكز الشباب من المؤسسات الحيوية التي تلعب دورًا مهمًا في تنمية مهارات الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو أنشطة مفيدة، من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الفاعليات والأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية.

تهدف الأنشطة إلى تعزيز روح التعاون والقيادة لدى الشباب، بالإضافة إلى تحفيزهم على الإبداع والتفكير النقدي، وتوفير بيئة مناسبة لتطوير المهارات الحياتية والاجتماعية، مما يساعد الشباب على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية بثقة، و تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع وتحقيق التكامل بين الأجيال المختلفة، مما يساهم في خلق بيئة مجتمعية أكثر تماسكًا وفاعلية.

نفذ مركز شباب صندفا اليوم السبت الساعة العاشرة صباحا ندوة ثقافية لفئة الطلائع عن الثورة المعلوماتية ودورها في بناء وتطور فكر أبنائنا الطلائع، وذلك بمشاركة عدد 35 طليعا، وحاضر بالندوة معلم أول الدراسات الاجتماعية بالمدرسة الثانوية محمد عبد النبي

كما تم تنفيذ ندوة دينية أخري في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بعنوان بر الوالدين حاضر بها شيخ الأزهر إبراهيم مصطفى فتح الباب وشارك الحضور مدير المركز منتصر صلاح وكافة مشرفي الأنشطة بالمركز ..

وأقام مركز شباب إبشاق الغزال معسكر كشافة لفئة الطلائع بحضور عدد ٢٥ طليعا، وإشراف كلا من رئيس مجلس الإدارة ومؤنس فوزى على ،ومدير المركز محمد على أحمد أبو زيد و العاملين بالمركز، ومشرف النشاط محمد كمال، والمنسق الإعلامي مريم القس بشارة، وتم توزيع بدل تغذية للأعضاء المشاركين بالمعسكر.