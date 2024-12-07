مركز شباب ماقوسة ينفذ ورشة حكي والعاب شعبية بالمنيا

تعتبر ورش الحكي والألعاب الشعبية في مراكز الشباب من الأنشطة الثقافية والترفيهية التي تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية والارتباط بالتقاليد الشعبية بين الشباب.

كما أن ورش الحكي وسيلة هامة لنقل القصص والتراث الشفهي، حيث يتعلم المشاركون من خلالها فنون السرد والإبداع في التعبير عن الأفكار والمشاعر. وتساهم هذه الورش في تعزيز مهارات الاستماع والتركيز لدى الشباب، وتساعدهم على تطوير قدراتهم اللغوية والفكرية من خلال التفاعل مع القصص والشخصيات المختلفة.



فى هذا السياق تم اليوم تنفيذ ورشه حكى والعاب شعبية بمركز شباب ماقوسه بحضور 15من أعضاء المركز كما شارك حضور النشاط مدير المركز ومشرفي النشاط

تنوعت فقرات النشاط المقام حتي يتم إثراء الفكر وتنوعه لدي شريحة الطلائع والشباب المشتركة وذلك برعاية وإشراف اطلس للمأثورات الشعبية المصرية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا

وتنفيذ الباحث عز الدين صلاح وقام بحكي حكاية مفهوم السيرة الشعبية ومنها سيره بني هلال وحكاية خضره الشريفة وحكاية القرد بحضور أحمد عمر عبد الفتاح مسئول الطلائع بالإدارة



يأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، واشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة، ومتابعة تنفيذ من مدير إدارة شباب المنيا.