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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

حلول البناء الحديثة والأسقف والحوائط المعلقة.. ورشة عمل بحلوان الأهلية

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية
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في إطار حرص الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية، على تنمية المهارات العملية وتعزيز تواصلهم مع مجالات العمل الصناعية الحديثة، ينظم برنامج التصميم الداخلي البيئي بكلية الفنون والفنون التطبيقية ورشة عمل بالتعاون مع شركة Knauf الرائدة في مجالات البناء الحديثة والأسقف والحوائط من الهياكل المعدنية.

تقام الفعالية تحت إشراف ومتابعة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية والدكتورة دعاء عبد الرحمن منسق البرنامج والدكتورة آلاء مجدي مسجل البرنامج، وتقدمها ممثلي الشركة المهندس حسين صبري، والمهندس عمرو طه، والمهندس مصطفى كمال.

علي أن تقام الفعاليات يوم الإثنين الموافق ٩/١٢/٢٠٢٤، بحرم جامعة حلوان الأهلية، في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمبنى هندسة١ مدرج٢.

التاسعة صباحا الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الفنون التطبيقية