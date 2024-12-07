فلاهوفيتش يقود تشكيل يوفنتوس أمام بولونيا في الدوري الإيطالي

أعلن تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بولونيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

يستضيف فريق يوفنتوس، اليوم السبت، نظيره بولونيا على ملعب أليانز ستاديوم، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الصربي دوشان فلاهوفيتش تشكيل يوفنتوس أمام بولونيا، إذ يتواجد على رأس الهجوم رفقة تيموثي وياه وفرانشيسكو كونسيساو.

يسعى اليوفي للفوز على بولونيا، لاستعادة الانتصارات في الدوري الإيطالي، بعد التعادل مع ميلان وليتشي في الجولتين الماضيتين.

يحتل يوفنتوس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة، بينما يأتي بولونيا في المرتبة الثامنة وفي رصيد 21 نقطة.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة بولونيا

حراسة المرمى: ماتيا بيرين

خط الدفاع: دانيلو - فيديريكو جاتي - بيير كالولو - أندريا كامبياسو

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي - نيكولو فاجيولي - كوبماينرز

وفي الهجوم: فرانشيسكو كونسيساو - دوشان فلاهوفيتش - تيموثي وياه.