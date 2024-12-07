هل السيدة هي القاتلة؟ الغموض يحيط بجريمة الطفلة مكة والأمن يسابق الزمن

لا يزال الغموض يسيطر على واقعة مقتل الطفلة مكة بعد العثور علي جثتها ملقأة في القمامة بمنطقة المعهد الديني بقرية وردان بمركز منشأة القناطر في محافظة الجيزة.

سيدة وراء مقتل الطفلة مكة

رغم أن أصابع الاتهام تحوم حول سيدة تم التحفظ عليها وأسرتها وجاري مناقشتها للوصول إلى حقيقة قتل الطفلة مكة، إلا أن الحقيقة الكاملة في يد الأجهزة الأمنية بالجيزة والتي تسابق الزمن لحل لغز الجريمة النكراء في حق الطفلة البريئة.

اغتيال البراءة

الطفلة مكة التي أتمت عامها السابع لم يكن لها ذنبا اقترفته يداها لتلقي مصرعها بتلك الطريقة المشينة، فبعد تغيب دام عدة ساعات عثر عليها الأهالي مقتولة وملقأة في القمامة.

فريق بحث لحل لغز مقتل الطفلة مكة

يجري فريق بحث مكبر برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة مقتل الطفلة مكة والعثور علي جثتها ملقأة بمنشأة القناطر.

العثور علي جثة الطفلة مكة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد عثرت علي جثة الطفلة مكة في عقدها الأول مقتولة وملقأة عقب تغيبها بمنطقة المعهد الديني بقرية وردان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

ساعات تغيب وجثة في القمامة

البداية بتلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور علي جثة طفلة ملقأة بمنطقة المعهد الديني بقرية وردان بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة الطفلة "مكة وف" في عقدها الأول، مقتولة وملقأة بالمنطقة المشار إليها، وبعمل التحريات تبين أن الطفلة متغيبة عن منزلها بقرية اتريس، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مناظرة جثة الطفلة مكة

انتقل فريق من النيابة العامة بشمال الجيزة لمناظرة جثة الطفلة مكة عقب العثور عليها، برفقته خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة.