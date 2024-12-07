نائب التنسيقية يشارك في زيارة وفد النواب المصري للبرلمان الأوروبي

شارك النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن الوفد الرسمي لمجلس النواب، في زيارته لبرلمان الاتحاد الأوروبي والبرلمان البلجيكي والمفوضية الأوروبية.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين الطرفين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل التطورات والتحديات الجسيمة في منطقة الشرق الأوسط، وقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة واللاجئين والتعاون الاقتصادي والتعاون في مجال الطاقة وبصفة خاصة مجال الطاقة الخضراء.

وعقد الوفد البرلماني المصري بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي، عدة اجتماعات، أكد خلالها على عمق العلاقات الثنائية بين البرلمان المصري والبرلمان الأوروبي خاصةً مع رفع أهمية الشراكة إلى درجة الشراكة الاستراتيجية، مشيرين إلى أهمية الدور المصري في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم وقف إطلاق النار وحفظ أرواح المدنيين في كافة النزاعات المسلحة.

وأشار الوفد البرلماني إلى التقدم الكبير الذي حققته مصر فى مجال حقوق الإنسان في ضوء الإطار المنظم للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سواء كان ذلك في مجال الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، حيث قامت مصر بإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحوار الوطني وتفعيل لجنة العفو الرئاسي، كذلك تستضيف مصر ما يزيد عن ١٠ مليون لاجئ على أراضيها.

وسلط الوفد الضوء على مجهودات مجلس النواب، من حيث إصدار قانون تنظيم حقوق اللاجئين برغم الضغوط الاقتصادية نتيجة الصراعات في المنطقة، وكذلك العديد من التشريعات لتعزيز حالة حقوق الإنسان، موضحين أنه يجري حالياً حوار حول قانون الإجراءات الجنائية والاستماع لكافة وجهات النظر حول هذا القانون لما له من أهمية خاصة لضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.

وأوضح الوفد اهتمام مصر الكبير بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا وتمكين المرأة، وأشار أعضاء الوفد إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذلك إلى الخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر للتوجه نحو الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر وأهمية تعظيم التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا في هذا المجال.

ولمس الوفد المصري التقارب الكبير في وجهات النظر مع الجانب الأوروبي وحرصهم الشديد على التعاون المستمر مع البرلمان المصري، وأهمية التنسيق الدائم وتبادل الزيارات والتشاور في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ضم الوفد البرلماني كلًا من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ودكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة.

