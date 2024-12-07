شاهد.. الريان يتقدم بفضل تريزيجيه وأحمد عبد القادر يقلص الفارق حتى الآن

في مباراة مثيرة ضمن دوري نجوم قطر، تقدم فريق الريان على نظيره قطر بهدفين مقابل هدف حتى الآن.

كان الهدف الأول قد أحرزه اللاعب روجر جيديس في الدقيقة 6 من بداية المباراة، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 42 بواسطة النجم المصري محمود تريزيجيه.

واستطاع تريزيجيه أن يسجل هدفه الأول مع الريان في هذا اللقاء بعد أداء رائع و تمريرة مميزة من زملائه في الفريق، ليعزز تقدم الريان على قطر في الشوط الأول.

تعد هذه المباراة ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري القطري، حيث يسعى الريان لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في البطولة، بينما يطمح فريق قطر لتعديل النتيجة والعودة في المباراة.

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نادي قطر يقلص الفارق 1-2 الريان .. أحمد عبدالقادر الدقيقة 64 .. دوري نجوم أريدُ #دوري_نجوم_أريدُ #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/AzpeJ1r4KN — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 7, 2024

وفي الشوط الثاني، حاول فريق قطر العودة إلى المباراة، وتمكن اللاعب أحمد عبد القادر من تقليص الفارق في الدقيقة 64، ليجعل النتيجة 2-1 لصالح الريان.