مركز شباب المدينة ببني مزار يتألق بفاعليات المهرجان الرياضي

مراكز الشباب تعد البيئة الحاضنة للمواهب الرياضية الشابة، حيث توفر بيئة آمنة ومحفزة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، كما تساهم هذه المراكز في اكتشاف المواهب والكشف عن الرياضيين الواعدين وتنمية قدراتهم.

أيضا تساهم في تعزيز الصحة البدنية والنفسية وتحسين اللياقة البدنية وتقوية الصحة النفسية وتنمية روح الفريق والعمل الجماعي، إضافة إلي الاستثمار الأمثل للوقت وتوفير بدائل صحية لقضاء وقت الفراغ.

في هذا السياق أقام مركز شباب مدينة بنى مزار مهرجانا رياضيا اليوم السبت علي أرض الملعب المنجل بالمركز لفئة الشباب بمشاركة عدد 40 شابا من أعضاء المركز تنوعت فقرات المهرجان بين مسابقات نط الحبل ودوري خماسي ونشاط بدني ومسابقة للجري.

قضي المشاركون وقتا ممتعا رياضيا بحضور مجلس إدارة المركز ومدير المركز مني عثمان ومشرفي الأنشطة والمنسق الإعلامي للمركز.

يأتي ذلك بتوجيهات كل من مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي محمد عكاشة ووكلاء المديرية للشباب والرياضة.

وإشراف ومتابعـــة مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن .