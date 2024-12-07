رباعي هجومي في تشكيل الهلال أمام الرائد بالدوري السعودي

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الرائد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق الهلال، اليوم السبت، نظيره الرائد بملعب المملكة أرينا، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يشهد تشكيل الهلال الأساسي أمام الرائد تواجد رباعي هجومي، حيث دفع جيسوس بالصربي ألكسندر ميتروفيتش، والثنائي البرازيلي مالكوم وماركوس ليوناردو، بجانب سالم الدوسري.

يأمل الزعيم الفوز على الرائد، من أجل مطاردة اتحاد جدة على صدارة الدوري السعودي، بعدما فاز الأخير على النصر أمس الجمعة.

يحتل الهلال وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 31 نقطة، خلف اتحاد جدة المتصدر بـ36 نقطة، بينما يأتي الرائد في المركز الثاني عشر وفي رصيده 14 نقطة.

تشكيل الهلال لمواجهة الرائد

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كانسيلو - حسان تمبكتي - علي البليهي - رينان لودي

خط الوسط: ناصر الدوسري - ميلينكوفيتش سافيتش - مالكوم

وفي الهجوم: ماركوس ليوناردو - ألكسندر ميتروفيتش - سالم الدوسري.