إزالة 10 حالات تعد على أرض زراعية و بناء مخالف بالمنيا

تابعت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف؛ حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ١٠ حالات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية و البناء المخالف ببني مزار.

و قاموا كل من عاشور سيد عبد الله نائب رئيس المركز، وسالم زغلول، رئيس الوحدة المحلية بالحسينية، ومايكل رئيس حي غرب، وإبراهيم محمد رئيس حي شمال، وسلطان الصقر مدير إدارة الإزالات بالمركز بإيقاف حالة صبة خرسانية امام كوبري المحكمة وتم التحفظ علي 3 خلاطة بالحسينية وديوان المركز.

كما وجهوا بإيقاف الأعمال بصبة سقف خرسانى لدور تاسع علوى بأرض أبو دربالة حوض الميرزا والتحفظ على الخلاطة بالحسينية، وإيقاف الأعمال بصبة سقف خرسانى بالقصبى لدور سابع علوى والتحفظ على الخلاطة بالحسينية.

وتمكن محمود شعيب نائب رئيس المركز، ومحمد عيد رئيس حى شرق، من إيقاف حالة بناء مخالف أمام التأمينات الاجتماعية، وتم التحفظ على ٨٠ سيخ حديد بطول ٣ متر بحى شرق.

وأزال اسماعيل عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى على و قسم الإزالات والتنظيم ومسئول الأوقاف والجمعية الزراعية بناحية بني على وقرية ام الساس حالتين تعدي بالبناء خارج الحيز العمرانى، على مساحة قيراط و١٨ سهم بحوض الريشة.

وردم علاء إبراهيم رئيس الوحدة المحلية بصندفا ومسئول شئون البيئة قيسونه بكفر ابو العودين.

وقام عمر محمد شحاته رئيس الوحدة المحلية بشلقام ومسئولى الإزالات ومسئولى الاوقاف ومسئول أملاك الدولة



- بازالة وردم اساسات بعزبة ابو رجب على مساحة قيراط وتسليم القطعة لجهة الولاية.

-ازالة سور على مساحة ١٠٠ متر وتم التحفظ على مواد البناء.



- ازالة حالة تعدى على املاك الدولة على مساحة ٨٠ متر بساقولا على بحر ابو غنيمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.