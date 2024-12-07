تأجيل محاكمة سفاح عزبة رستم بالغربية لجلسة 8 يناير

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة فى الغربية ، تأجيل جلسة محاكمة المدعو "محمد ا" المعروف اعلاميا بـ"سفاح عزبة رستم" بمركز قطور، بتهمه إنهاء حياة أمه وشقيقه وشقيقته والتمثيل بأجسادهم إلي جلسة 8 يناير لسماع مرافعة النيابة ومحامين الدفاع والمجني عليهم .

من ناحية أخري في مفاجئة من العيار الثقيل بكي ""محمد ا" المعروف إعلاميا بـ"سفاح عزبة رستم" أمام قضاة محكمة جنايات المحلة حال مثوله مقيد بالكلابشات مردد عبارة "أمي السبب فرقت بيني وبين أخواتي والغيرة في المعاملة دفعتني انتقم واخلص عليهم وهم نايمين ".

في المقابل وجهت هيئة المحكمة برئاسة المستشار ياسر فاروق الدسوقي، وعضوية كل من المستشارين أحمد عبد السلام، ومحمد أبو بكر الصديق وهيثم حلمي عوض الله، رسالة شديدة اللهجة، كان نصها "خلصت عليهم كداعشي والقانون لن يرحمك".

وكان المستشار محمد الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية قد أحال "محمد ا" المعروف إعلاميا بـ"سفاح عزبة رستم"، إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمه الترصد والقتل العمد بارتكابه واقعة إنهاء حياة أمه وشقيقه وشقيقته والتمثيل بجثثهم وإضرام النيران بهم طمعا في أموال الميراث .

كما استندت النيابة العامة في قرارها علي تقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي حيال ارتكاب المتهم لجرائمه الشنيعة و الموثقة فضلا عن صدور تقرير الصحة النفسية الذي أيد أن المتهم عاقل وقادر ومدرك ويمتع بنسبة ذكاء تتخطي 98٪ ويستطيع اداركه لمراحل الجرائم المذكورة ضد أفراد أسرته .

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، قد نجحوا بعد جهود مكثفة من البحث، من ضبط الشاب الهارب مختبأ فى بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بعد أقل من أسبوع على ارتكابه الجريمة البشعة بعزبة رستم التابعة لمركز قطور بالغربية، بذبح والدته وشقيقه وشقيقته ذبحا وإضرام النار بجثثهم داخل منزلهم.

وكان مدير أمن الغربية ، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، بورود بلاغا من الأهالي، بمقتل أسرة واحدة، داخل منزلهم بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز قطور، وانتقلت المباحث الجنائية لمكان الحادث، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، قيام شاب يدعي "محمد. ا" بذبح والدته وشقيقه وشقيقته، وأضرم النيران بهم.