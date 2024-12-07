شهد الدكتور أيمن ربيع وكيل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية لشئون الرياضة بالإنابة عن الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، انطلاق فعاليات القافلة الرياضية بقرية عزبة الوقف بالمنصورة،

والتى أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية الإدارة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية للتنمية الرياضية)، اليوم السبت ضمن خطة المشرع القومى للقرى التى لا يتوافر بها خدمات رياضية.

يأتي برنامج القوافل الرياضية بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظات الجمهورية، فى اطار سعى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإهتمام بتطوير القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، و التي لا يوجد بها ملاعب أو أندية أو مراكز شباب و تنفيذها فى الساحات وشوارع القرى، وتمكينها من الدعم والخدمات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية وتوفر الخدمات الرياضية، وفي ظل استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جاءت فعاليات القافلة الرياضية بحضور الدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، و إبراهيم زكريا مندوب وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، و محمد القناوى مدير إدارة تنفيذ المشروعات بالمديرية، و اسعد هيبه مدير إدارة البرامج، و محمد الرفاعى مدير إدارة شباب المنصورة، والكابتن تامر محمد الدحدوح رئيس قسم الرياضة بإدارة شباب المنصورة.

فيما تضمنت فعاليات القافلة الرياضية بقرية عزبة الوقف مسابقات فى"كرة القدم، وكرة الطائرة، والالعاب الترويحية "، ويهدف هذا النشاط «القافلة الرياضية» الى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وشغل أوقات الفراغ ورفع اللياقة البدنية عن طريق ممارسة بعض المسابقات الرياضية بالقرى الأكثر احتياجا، والمستفيدين منها جميع أهل القرى من مختلف الأعمار ومن الجنسين.

وأوضحت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة ، أن برنامج القوافل الرياضية يهدف إلى اتاحة الفرصة للممارسة الأنشطة الرياضية بالقري الأكثر احتياجا، ونشر الثقافة الرياضية وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية، ودعم حركة الرياضة بالقري التى لا يتوافر بها خدمات رياضية، والاهتمام بالقري الاكثر احتياجا رياضيا، ايمانا منها باحقية تلك القرى بممارسة الانشطة الرياضية بمختلف انواعها واقامة حياة كريمة لهم.

يأتي تنفيذ مشروع القوافل الرياضية بقرية عزبة الوقف، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، والدكتور عمر الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية، واشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، والكابتن محمد القناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات، والكابتن اسعد هيبه مدير إدارة البرامج.

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