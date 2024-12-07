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السبت 07 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يرفض التدخل الأمريكي في سوريا: ليست صديقتنا ولا معركتنا

ترامب
ترامب
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صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، برفضه أي تدخل أمريكي في الصراع الدائر بسوريا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة يجب ألاّ يكون لها أي دور فيه.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية تصريحات ترامب، التي أشار فيها إلى التقدم المُلحوظ للفصائل المسلحة في سوريا، معتبرًا أن روسيا غير قادرة على وقف هذا التقدم بسبب انشغالها بالحرب في أوكرانيا.

وقد وصف ترامب الوضع في سوريا بـ"الفوضى"، مشيرًا إلى أن سوريا ليست حليفة للولايات المتحدة، مشدّدًا على ضرورة عدم تدخّل الولايات المتحدة في هذا الصراع.

وقد أضاف ترامب بقوله: "سوريا في حالة فوضى، وهي ليست صديقتنا، والمعركة ليست معركتنا، دعوها كما هي، ولا تتدخلوا".

وتعتبر تصريحات ترامب انعكاسًا لموقفه المعروف من تجنّب التورط في الصراعات العسكرية الخارجية.

سوريا رفضه أي تدخل أمريكي أوكرانيا الحرب