الصفعة بـ200 جنيه بس.. تغريم عمر دياب في واقعة الشاب المصفوع| شاهد

السبت 07/ديسمبر/2024 - 06:00 م

قررت محكمة الجنح المنعقدة بمنطقة التجمع الخامس، اليوم السبت، تغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا مدني مؤقت للشاب سعد أسامة، على خلفية اتهامه بصفع الأخير أثناء إحدى حفلات الزفاف.

كما قررت المحكمة ببراءة الأخير من التهمة المنسوبة إليه.

يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفله داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أقوال المطرب عمرو دياب بشأن واقعة الصفع داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، في القضية التي حملت رقم 9714 لسنة 2024 جنح التجمع، إذ قال المطرب: أنا صفعته على وجهه لإبعاده عني.

وكانت النيابة العامة أحالت عمرو دياب والشاب إلى محكمة الجنح بعد أن تبادلا الاتهامات باعتداء كل منهما على الآخر.