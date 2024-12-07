ads
السبت 07 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العلاج الحر بالدقهلية تستهدف 600 منشأة خاصة و توصي بغلق 53 مخالفة

جانب من الحملات التفتيشية
جانب من الحملات التفتيشية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان اليوم السبت، أن إدارة العلاج الحر قامت خلال حملات موسعة الشهر الماضى بإغلاق 53 منشأة طبية خاصة مخالفة  . 
وأوضح وكيل الوزارة، أن حملات فريق العلاج الحر خلال نوفمبر تضمنت المرور على على ما يزيد عن 600منشأة من بينها 282 عيادة خاصة، و 25 مستشفى وعيادة تخصصية، ونحو 134  مركزاً طبياً ومعملاً.
وأضاف أن الحملات  تأتي فى إطار تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وحرص صحة الدقهلية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
فيما أكد الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن الشهر الماضي قد شهد فحص 12 شكوى إضافة إلى إصدار قرارات إعادة فتح لـ 22 منشأة عقب استيفاء الاشتراطات الصحية.

وأشار "فؤاد" إلى استمرارية الحملات المكثفة على مختلف المنشآت بالمحافظة، لافتا إلى  ترخيص 59 منشأة طبية خلال شهر نوفمبر  بعد إجراء المعاينات اللازمة.

IMG-20241207-WA0077
IMG-20241207-WA0077
IMG-20241207-WA0078
IMG-20241207-WA0078
IMG-20241207-WA0080
IMG-20241207-WA0080
IMG-20241207-WA0081
IMG-20241207-WA0081
IMG-20241207-WA0079
IMG-20241207-WA0079
IMG-20241207-WA0076
IMG-20241207-WA0076
صحة الدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدقهلية الاشتراطات الصحية إدارة العلاج الحر