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السبت 07 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

دبلوماسية أمريكية: بايدن يحاول التركيز على وقف إطلاق النار بجهود مصرية قطرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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قالت جينا وينستانلي، دبلوماسية أمريكية سابقة، إن الرئيس جو بايدن يرغب في تحقيق كل ماذكره خلال الفترة الماضية في هذه الفترة النهائية بالنسبة له، موضحة أن الثقل الكبير للأدوات الأمريكية لم يتم استخدامها حتى الآن بشكل جدي لوقف إطلاق النار في لبنان، وهذه هي الحقيقة الراسخة. 

أضافت « وينستانلي» خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، وأن هناك أدوات قوية لدى أمريكا، في وقف إطلاق النار، ولكن لابد وأن ننتظر التغير الجديد ربما يتوقع خروج الرئيس بايدن بطبيعة الحال من البيت الأبيض، فلابد الإنتظار للعام الجديد من أجل إتخاذ هذه الإدوات الفاعلة من جانب الولايات المتحدة للضغط الجدي على الدولة الإسرائيلية وعلى كافة الأطراف من أجل الخيار السلمي ووقف إطلاق النار.

أوضحت دبلوماسية أمريكية سابقة، أن الرئيس بايدن يحاول التركيز على وقف إطلاق النار بجهود مباحثات مصرية قطرية وغيرها من الدول الفاعلة في المنطقة، حيث أن حماس مقتنعة الآن بأهمية هذه المحادثات، وكان لزامًا على كافة الأطراف أن يدعموا وينسقوا هذه المحاورات البناء واستخدام هذه الأدوات المتاحة لهم خلال هذه الفترة من أجل وقف إطلاق النار.

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