زي النهارده.. توماس إديسون يخترع الفونوغراف

تمر علينا اليوم السبت الموافق ٨ ديسمبر. العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية والتاريخية الهامة، ونقدم لكم أبرزها:

-عام فتح جولاء ٱخر معاقل امعاقل الفرس إثر معركة ، كبيرة بينهم وبين المسلمين بقيادة هاشم بن عتبة.



ـعام 1830 الحاكم العام الفرنسي في الجزائر «دوبومون» يصدر قانون. لقضي فيه بحق التصرف بالأملاك الدينية.



ـ عام 1877-توماس إديسون يخترع الفونوغراف، وهي آلة قادرة على تسجيل وإعادة بث الأصوات المسجلة.

وعام 1912 - كتشاف تمثال الملكة الفرعونية نفرتيتي زوجة الفرعون إخناتون في منطقة تل العمارنة بالمنيا في جنوب مصر.



ـ عام 1919 -دوصول «لجنة ملنر» إلى مصر والتي تهدف إلى التحقيق بأسباب اندلاع الثورة والتي عرفت باسم ثورة 1919.



- عام 1934 - الكويت تتعرض لهطول أمطار غزيرة أدت إلى تهدم عدد كبير من المنازل وتضرر 18000 نسمة، وعرفت هذه السنة بسنة الهدامة.



ـ عام1941 - قوات البحرية الإمبراطورية اليابانية تقوم بهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في بيرل هاربر في جزيرة أواهو في جزر هاواي، وأدى الهجوم إلى تدمير كامل الأسطول الأمريكي.

- عام 1949 - رئيس حكومة جمهورية الصين شيانج كاي شيك يعلن عن اختيار تايبيه في جزيرة تايوان عاصمة مؤقتة للبلاد وذلك بعد فراره وحكومته من نانجينغ إلى تايوان.



ـ عام صدور العدد الأول من جريدة الجمهورية المصرية.



ـ في عام 1972 -طيميلدا ماركوس زوجة رخئيس الفلبين فرديناند ماركوس تتعرض لعملية اغتيال فاشلة أسفرت عن إصابتها بطعنة في جسدها..

ـ عام 1976 - أمين عام الأمم المتحدة كورت فالدهايم يفوز بفترة ثانية لتولي الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة.

وعام 1988 الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات يعترف لأول مرة بحق إسرائيل في الوجود.

وعام 2004 .حامد قرضاي يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لأفغانستان بعد فوزه في أول انتخابات رئاسية فيها.

تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم على القنصلية الأمريكية في جدة.



وعام 2011 القائم بأعمال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يصدر مرسوم بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها المعارض محمد باسندوة وذلك تنفيذًا لبنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية.



والمجلس الوطني التأسيسي التونسي يصادق علي الدستور المؤقت الذي ينظم السلطات و يفتح الباب لانتخاب رئيس مؤقت للبلاد.

ـ عام 2016 تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية رحلة رقم 661 أدى إلى وفاة جميع من كان على متنها والبالغ عددهم 47 شخصاً.

وفاة 97 شخصاً وإصابة 1,270 آخرين على الأقل جراء زلزال ضرب إقليم آتشيه شمال غرب إندونيسيا.



ـ عام 2017 البرتغالي كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول لسنة 2017.

ـ عام 2022 عقب محاولة انقلاب فاشلة في بيرو، البرلمان البيروفي يعزل الرئيس بيدرو كاستيلو، ويُنَصِّب دينا بولوارت خلفا له.

الحاكم العام الفرنسي في الجزائر

«دوبومون» يصدر قانونًا يقضي فيه بحق التصرف بالأملاك الدينية.

وعام 1877توماس اديسون يخترع الفونوغراف، وهي آلة قادرة على تسجيل وإعادة بث الأصوات المسجلة.

وعام 1912 اكتشاف تمثال الملكة الفرعونيةنفرتيتي زوجة الفرعون إخناتون في منطقة تل العمارنة بالمنيا في جنوب مصر.

وعام1919 وصول «لجنة ملنر» إلى مصر والتي تهدف إلى التحقيق بأسباب اندلاع الثورة والتي عرفت باسم ثورة 1919.

1934 - الكويت تتعرض لهطول أمطار غزيرة أدت إلى تهدم عدد كبير من المنازل وتضرر 18000 نسمة، وعرفت هذه السنة بسنة الهدامة.

1941 - قوات البحرية الإمبراطورية اليابانية تقوم بهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في بيرل هاربر في جزيرة أواهو في جزر هاواي، وأدى الهجوم إلى تدمير كامل الأسطول الأمريكي.

1949 - رئيس حكومة جمهورية الصين شيانج كاي شيك يعلن عن اختيار تايبيه في جزيرة تايوان عاصمة مؤقتة للبلاد وذلك بعد فراره وحكومته من نانجينغ إلى تايوان.

1953 - صدور العدد الأول من جريدة الجمهورية المصرية.

1972 - إيميلدا ماركوس زوجة رئيس الفلبين فرديناند ماركوس تتعرض لعملية اغتيال فاشلة أسفرت عن إصابتها بطعنة في جسدها.

1976 - أمين عام الأمم المتحدة كورت فالدهايم يفوز بفترة ثانية لتولي الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة.

2004 حامد قرضاي يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لأفغانستان بعد فوزه في أول انتخابات رئاسية فيها.

تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم على القنصلية الأمريكية في جدة.

2011 القائم بأعمال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يصدر مرسومًا بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها المعارض محمد باسندوة وذلك تنفيذًا لبنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية.