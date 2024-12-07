العميد طارق العكاري: التنظيمات المسلحة لن تصل لمرحلة إسقاط النظام السوري

علق العميد دكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، على الوضع في سوريا، قائلا: «المفاجأة ليست فيما حدث لكن في اختيار التوقيت، فاختيار التوقيت في تجميع الفصائل والتنظيمات المسلحة كلها على مستهدف واحد، والتخلي عن إيدولوجياتها وأهدافها وأفكارها، وتجتمع لتنقض على الجيش السوري وحكومته في توقيت وقف إطلاق النار في لبنان وانسحاب قوات حزب الله من سوريا، نتحدث عن 3 جبهات مفتوحة على الجيش السوري، اختيار التوقيت هو المفاجأة».

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك مفاجأة في التدريب، فمن الواضح أن هذه الفصائل حصلت على تدريب بشكل موحد، والتكتيكات العسكرية هي ليست ذاتها الخاصة بالتنظيمات الجهادية، فهي تكتيكات منظمة على الطريقة الغربية عن طريق تطويق المدن من الخارج ثم الدخول لمراكز المدن، بجانب العتاد العسكري بحوذتهم وطريقة اللبس.

وتابع: «هناك مفاجأة أخرى في تغيير الخطاب نفسه، فالتنظيمات المسلحة هذه خرجت من عباءة تنظيمات جهادية سواء داعش أو القاعدة أو جبهة النصرة، والأهداف على قول أبو محمد الجولاني هو إسقاط النظام، وهذا هو الهدف الاستراتيجي، ولكن لا أعتقد أنه سيصل لهذه المرحلة، وكل الفصائل تحاول أن تعزز الموقف السياسي والتفاوضي بالنسبة لها حال وجود تسوية سياسية».