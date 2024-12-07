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السبت 07 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس المتهم بتعذيب نجلته وحلق شعرها بالبساتين

أرشيفية
أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة حبس "قهوجي"، في اتهامه  بالإعتداء على ابنته بالضرب وتعذيبها،  15 يومًا  علي ذمة التحقيقات.
وأمرت النيابة  بعرض الفتاة علي الطب الشرعي، لبيان ما تعرضت له من تعذيب، واعداد تقرير طبي به.

وجاء في  التحقيقات أن الطفلة  تبلغ من العمر 5 سنوات، وصلت إلي المستشفي في حالة فقدان وعي كلى، وبالكشف عليها تبين وجود إصابات وجروح  وكدمات بأماكن متفرقة من الجسد، وحليقة الرأس، وتم وإيداعها داخل غرفة العناية المركزة.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على والد الفتاة واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
 

قاضي المعارضات حبس قهوجي الإعتداء على ابنته