أعلن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بكوريا الجنوبية، اليوم السبت أنه سيقدم اقتراحا بعزل الرئيس "يون سيوك-يول" كل أسبوع، على الرغم من فشل اقتراح العزل الأخير بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وقال المتحدث باسم الحزب "يون جونغ-كون" في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - "قررنا تقسيم الجلسات الخاصة على أساس أسبوعي ومواصلة إعادة تقديم الاقتراح خلال الجلسات العامة".
العالم
الحزب المعارض بكوريا الجنوبية يتعهد بتقديم اقتراح لعزل الرئيس "يون" كل أسبوع
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أعلن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بكوريا الجنوبية، اليوم السبت أنه سيقدم اقتراحا بعزل الرئيس "يون سيوك-يول" كل أسبوع، على الرغم من فشل اقتراح العزل الأخير بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
أعلن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بكوريا الجنوبية، اليوم السبت أنه سيقدم اقتراحا بعزل الرئيس "يون سيوك-يول" كل أسبوع، على الرغم من فشل اقتراح العزل الأخير بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.