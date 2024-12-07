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السبت 07 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الحزب المعارض بكوريا الجنوبية يتعهد بتقديم اقتراح لعزل الرئيس "يون" كل أسبوع

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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أعلن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بكوريا الجنوبية، اليوم السبت أنه سيقدم اقتراحا بعزل الرئيس "يون سيوك-يول" كل أسبوع، على الرغم من فشل اقتراح العزل الأخير بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وقال المتحدث باسم الحزب "يون جونغ-كون" في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - "قررنا تقسيم الجلسات الخاصة على أساس أسبوعي ومواصلة إعادة تقديم الاقتراح خلال الجلسات العامة".

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