مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط ينظم يوماً رياضياً

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، نظم مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، يوماً رياضياً للطلاب بالمركز، وذلك في إطار مبادرة "تمكين"، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية عبد القادر مدير المركز، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن مركز ذوي الإعاقة نجح في تطوير الخدمات المقدمة لطلاب الجامعة، حيث أولت الجامعة اهتماما كبيرا بهذا الملف، وحققت طفرة كبيرة في تطوير الخدمات المقدمة لهم، انطلاقا من احترام الجامعة وتشجيعها لأصحاب القدرات المتميزة، حيث حصد أبناء الجامعة من ذوي الهمم على المركز الأول و(٣٠) ميدالية متنوعة في بارالمبياد الجامعات المصرية، كما حصلوا على ٢٨ ميدالية متنوعة في دورة الشهيد الرفاعي (٥١) العام الماضي.

يأتي اليوم الرياضي الذي نظمه المركز؛ في إطار استعدادات طلاب المركز للمشاركة في عدد من المسابقات الرياضية المتنوعة، ومنها بارالمبياد الجامعات المصرية، والدورة الرياضية لطلاب الجامعات المصرية دورة الشهيد الرفاعى (٥٢).

و أوضحت الدكتورة أمنية عبد القادر؛ أن المركز يحرص على ممارسة طلابه للأنشطة الرياضية، حيث يتم تدريب نحو ١٠٠ طالب وطالبة من ذوي الإعاقة، بالقرية الأوليمبية بالجامعة، على أيدي مدربين متخصصين في التدريب الرياضي لذوي الإعاقة، وذلك طوال العام، وبمعدل ٣ مرات أسبوعياً، ويمارسون عدة رياضات تضم ألعاب القوى، ورفع الأثقال، واللياقة البدنية، والسباحة، وكرة الجرس، وتنس الطاولة.

