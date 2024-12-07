صفقتا القرن.. رونالدو ومحمد صلاح على أبواب الهلال في كأس العالم للأندية

تداولت وسائل الإعلام مؤخرًا أنباء عن احتمال انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح إلى صفوف الهلال السعودي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

هذه الأنباء أثارت الكثير من الجدل والتكهنات بين عشاق الكرة حول العالم، خاصة مع تطور مشاركة الأندية السعودية في المنافسات الدولية.

رونالدو وصلاح هما من أبرز النجوم على مستوى العالم، حيث يتمتع كل منهما بشعبية ضخمة وإنجازات كبيرة في الدوريين الإنجليزي والإسباني.

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى النصر السعودي في موسم 2023، قد أظهر مستويات رائعة في الدوري السعودي، وساهم بشكل كبير في تحسين صورة الكرة السعودية عالميًا.

محمد صلاح

من ناحية أخرى، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لا يزال يعد من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر حاليًا قائمة الهدافين، ويمثل قوة هجومية هائلة لفرقة "الريدز".

تزايد الشائعات

تتزايد الشائعات حول إمكانية انتقال اللاعبين إلى الهلال السعودي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، تحت نظام البطولة الجديد.

الهلال السعودي، الذي سيشارك في البطولة بصفته بطل دوري أبطال آسيا، قد يسعى لتعزيز صفوفه بضم لاعبين عالميين على غرار رونالدو وصلاح لرفع حظوظه في المنافسة على اللقب.

على الرغم من تداول هذه الأنباء، لا توجد حتى الآن تصريحات رسمية من أي من اللاعبين أو من إدارة الهلال حول أي اتفاقات بهذا الخصوص.

وتظل إمكانية انتقالهما إلى الهلال محط نقاش كبير، خاصة مع الارتباطات الحالية لكل من صلاح مع ليفربول ورونالدو مع النصر.

لكن من المؤكد أن دخول كلا اللاعبين في صفوف الهلال سيمنح الفريق دفعة قوية قبل البطولة الكبرى، وقد يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الكرة السعودية على الساحة الدولية.

في النهاية، ينتظر الجميع معرفة مدى صحة هذه الأنباء وهل سيكون هناك أي تحركات رسمية من الأندية المعنية قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025؟