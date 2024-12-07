هشام ماجد يواصل تصوير أشغال شقة 2

يواصل الفنان هشام ماجد وفريق عمل مسلسل "أشغال شقة" تصوير الجزء الثاني من المسلسل استعدادًا لعرضه في سباق رمضان 2025، بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول في رمضان الماضي، يعود المسلسل هذا العام بمزيد من الأحداث المثيرة والكوميدية التي ينتظرها الجمهور.

يشارك في بطولة العمل كل من هشام ماجد، مصطفى غريب، أسماء جلال، شيرين، ومحمد عبدالعظيم.

المسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، ومن إخراج خالد دياب، ويُعد من الأعمال الكوميدية التي لاقت شعبية كبيرة بفضل حواراته الممتعة وأحداثه التي تمزج بين الفكاهة والمواقف اليومية.