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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

هشام ماجد يواصل تصوير أشغال شقة 2

هشام ماجد وأسماء
هشام ماجد وأسماء جلال في مسلسل أشغال شقة
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يواصل الفنان هشام ماجد وفريق عمل مسلسل "أشغال شقة" تصوير الجزء الثاني من المسلسل استعدادًا لعرضه في سباق رمضان 2025، بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول في رمضان الماضي، يعود المسلسل هذا العام بمزيد من الأحداث المثيرة والكوميدية التي ينتظرها الجمهور. 

يشارك في بطولة العمل كل من هشام ماجد، مصطفى غريب، أسماء جلال، شيرين، ومحمد عبدالعظيم. 

المسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، ومن إخراج خالد دياب، ويُعد من الأعمال الكوميدية التي لاقت شعبية كبيرة بفضل حواراته الممتعة وأحداثه التي تمزج بين الفكاهة والمواقف اليومية.

الفنان هشام ماجد أشغال شقة البوابة نيوز