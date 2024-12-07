عاهل الأردن يبحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية خاصة سوريا

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت خلال عقده اجتماعا لمجلس الأمن القومي الأردني، آخر المستجدات على الساحة الإقليمية خاصة الأحداث الجارية في سوريا.



وتطرق الاجتماع وفقا لبيان الديوان الملكي إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية في الحفاظ على الأمن الوطني وأمن الحدود، وإلى الخطوات الضرورية التي تقوم بها لضمان حماية وتأمين الحدود الشمالية.



واستعرض الاجتماع الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة المعنية من أجل سلامة الأردنيين المتواجدين في سوريا، والإجراءات المتخذة لتسهيل عودة المواطنين والشاحنات الأردنية إلى أراضي المملكة بعد قرار وزارة الداخلية يوم أمس بإغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا.



وناقش الاجتماع، آخر المستجدات المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة وسبل إنهاء الحرب المدمرة، كما تناول الجهود الأردنية المبذولة لتعزيز عملية إرسال المساعدات للأشقاء في القطاع بشتى الطرق المتاحة.