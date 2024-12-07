خبير في الشأن الإسرائيلي: نتنياهو بمساعدة أمريكية يسعى إلى تغيير الشرق الأوسط

قال الدكتور محمد دراغمة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو صرح خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، وقال إنه يريد إضافة أهداف جديدة بعد العدوان على قطاع غزة ولبنان، وهذا يؤكد أنه يريد تغير وجه الشرق الأوسط.

وأضاف «دراغمة»، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو بمساعدة ومساندة أمريكية يسعى إلى تغير الشرق الأوسط بما يخدم المصالح الإسرائيلية والأمريكية، مشيرًا إلى أن رغم وقف إطلاق النار في لبنان لازالت هناك خروقات إسرائيلية يومية لهذا الاتفاق.

وتابع: « إسرائيل تقصف كل يوم أماكن محددة في سوريا تحت حجة جديدة، ويمكن أن تحريك الأوضاع والحرب الأهلية داخل سوريا في هذه المرحلة تدخل ضمن سعي بنيامين نتنياهو لعدم وصول الإقليم كله إلى حالة من الاستقرار»، لافتًا إلى أن نتنياهو يسعى إلى تدمير قطاع غزة بالكامل من أجل تهجير سكان قطاع غزة قسريًا.