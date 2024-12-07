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السبت 07 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

عبر "زووم".. التدريب والتثقيف بمستقبل وطن تناقش مع أمنائها في المحافظات خطة عملها

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عقدت أمانة التدريب والتثقيف المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتورة نورهان الشيخ، أولى اجتماعاتها، عقب إعادة تشكيلها، مع أمنائها في المحافظات، عبر تطبيق “زووم" لمناقشة رؤية وخطة عملها، بحضور عدد من أمنائها بالمحافظات، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

وأوضحت، الدكتورة نورهان الشيخ، أهمية أمانة التدريب والتثقيف داخل الحزب، مشيرة لرؤية عملها خلال الفترة المقبلة، بما يحقق الأهداف المرجوة منها، تنفيذاً لتوجيهات قيادات الحزب.

وشهد الاجتماع، مناقشات مستفيضة بين أمناء التدريب والتثقيف، سواءً الحاضرون في مقر الأمانة المركزية، أو عبر "الزووم" من محافظاتهم، لمناقشة الرؤى والمقترحات لوضع خطة عمل متكاملة، لتطوير آليات عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة.

التدريب والتثقيف بمستقبل وطن مستقبل وطن أمانة التدريب والتثقيف المركزية