تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول حتى 2027

أفادت تقارير صحفية مؤخرًا بتفاصيل جديدة حول تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، والذي من المقرر أن ينتهي في يونيو 2025.

وقال بول ميرسون، المحلل الرياضي لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، إن محمد صلاح سيوقع عقدًا جديدًا يمتد حتى يونيو 2027 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

بول ميرسون

وأوضح"ميرسون" في تصريحاته أن عقد صلاح الجديد سيحافظ على راتبه الأسبوعي الحالي البالغ 350 ألف إسترليني، وهو نفس الراتب الذي يتقاضاه حاليًا.

وأكد المحلل الرياضي، أن هذا العقد سيضمن للاعب المصري استمراره مع ليفربول في السنوات المقبلة، على الرغم من أنه سيظل في سن الـ 32 عامًا عند توقيع العقد الجديد.

وجاءت هذه المعلومات على لسان بول ميرسون الشخصي، حيث لا يوجد حتى الآن أي تأكيد رسمي من جانب إدارة نادي ليفربول حول توقيع هذا العقد الجديد. وبذلك، تبقى هذه التفاصيل مجرد تكهنات لم يتم الإعلان عنها رسميًا من النادي أو من صلاح نفسه.

محمد صلاح المتصدر

يواصل محمد صلاح تألقه اللافت مع ليفربول في الموسم الحالي، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفًا، متفوقًا بفارق هدف واحد عن النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

كما لعب صلاح دورًا محوريًا في قيادة فريقه لصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، متفوقًا بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه

إذا تم تأكيد تجديد عقد صلاح، فإنه سيضمن استمراره في ليفربول لعدة سنوات قادمة، ما يعزز استقرار الفريق في مساعيه للفوز بالألقاب المحلية والدولية.

تجديد عقد صلاح يعد من أولويات إدارة ليفربول في الفترة المقبلة، نظرًا لما يمثله اللاعب من قيمة كبيرة على الصعيدين الفني و التسويقي.