مظاهرات في تشاد تطالب برحيل القوات الفرنسية وتؤيد قرار إلغاء اتفاقيات التعاون الأمني

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم السبت إن مئات التشاديين نظموا مظاهرات على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين للتعبيرعن دعمهم لقرار السلطات التشادية بإلغاء الاتفاقيات العسكرية والأمنية مع فرنسا.

وذكرت الصحيفة، أن ما بين 300 إلى 500 متظاهر، غالبيتهم من الشباب، تظاهروا يوم أمس في العاصمة إنجامينا، وظهر بعضهم في محيط استاد "ندجاري" يحمل لافتات بالعربية والفرنسية كتب عليها "تشاد حرة وفرنسا إلى الخارج".

وقال عبد الدايم عبد الله عثمان، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية -في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية-، إنه بعد ستين عاما من التعاون لسنا بحاجة لجنود فرنسيين ولدينا جيش ويمكننا الدفاع عن بلادنا "، مضيفا أن "تظاهراتنا سلمية ولسنا عدوا لفرنسا.. وفرنسا ليست عدوا لتشاد ".

وأوضحت "لوموند" أن السلطات التشادية سمحت للمتظاهرين بالتجمع داخل الملعب لكنها حظرت رسميا جميع المظاهرات على الطرق العامة، وفقا لما جاء في مرسوم رسمي، لكن ذلك لم يمنع مجموعات صغيرة من التجمع والتظاهر في شوارع العاصمة صباح يوم أمس /الجمعة/.

وأضافت أن المتظاهرين تفرقوا دون وقوع أي حوادث عنف.

وذكرت أن مظاهرة أولى نظمت أول أمس /الخميس/ حملت الشعارات ذاتها وضمت مئات الأشخاص في مدينة "أبشي" وهي مدينة تجارية بشرق البلاد.

تجدر الإشارة، إلى أن وزير الخارجية التشادي، عبدالرحمن كلام الله، أعلن يوم 28 نوفمبر الماضي أن بلاده ألغت اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي مع فرنسا، وجاء الإعلان التشادي بُعد ساعات قليلة من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للعاصمة التشادية نجامينا.